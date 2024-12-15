نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مطاعم مرسى دبي 2025 بالأسعار في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - مرسى دبي هو وجهة مثالية لعشاق المأكولات المتنوعة، حيث يضم مجموعة غنية من المطاعم التي تقدم أطباقاً من مختلف الثقافات والمطابخ العالمية. سنستعرض في هذا المقال أفضل المطاعم في مرسى دبي بأسعار تناسب الجميع، إلى جانب معلومات الاتصال والتفاصيل المهمة حول كل مطعم.

تعتبر دبي واحدة من أروع الوجهات السياحية في العالم، حيث يستقطب هذا المكان الفريد ملايين الزوار من جميع الجنسيات. تتميز المدينة بتنوعها الثقافي والاقتصادي، وتحرص حكومة الإمارات على تعزيز السياحة وتوفير جميع المقومات اللازمة لذلك. لنستعرض معًا بعضًا من أفضل المطاعم التي تميز مرسى دبي وتجذب الزوار العرب والأجانب على حد سواء.

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مطعم ماسيموز

مطعم ماسيموز

من أفضل الخيارات في مرسى دبي، يتميز مطعم ماسيموز بموقعه القريب من marina. يقدم مجموعة من الأطباق الإيطالية الشهية مثل اللازانيا والمعكرونة. يُعرف المطعم بجلساته المريحة وخدمته الممتازة، مما يجعله وجهة مفضلة للكثيرين.

رقم الهاتف (97144624284+).

العنوان شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بجوار مرسى دبي دبي الإمارات العربية المتحدة، يمكن الوصول عبر خرائط جوجل.

مواعيد العمل يوميًا من الساعة 1200 ظهرًا حتى الساعة 1200 صباحًا.

الأسعار متوسطة تناسب الجميع.

مطعم عروس البحر

مطعم عروس البحر

إذا كنت من محبي المأكولات البحرية، فلا تفوت زيارة مطعم عروس البحر. يقدم المطعم مجموعة متنوعة من الأطباق المميزة مثل الجمبري والجراد والسمك. يعتبر المكان مثاليًا لتجربة طعام فاخرة وسط أجواء رائعة حيث يمكنك الاستمتاع بمنظر المرسى أثناء تناول وجبتك.

رقم الهاتف (97144678885+).

العنوان Marina Promenade دبي مارينا دبي الإمارات العربية المتحدة، يمكن الوصول عبر خرائط جوجل.

مواعيد العمل يوميًا من الساعة 0100 ظهرًا حتى الساعة 1100 مساء.

الأسعار متوسطة تناسب الجميع.

مطعم ومقهى ماربيا

مطعم ومقهى ماربيا

يعتبر مطعم ومقهى ماربيا من الخيارات الجيدة لتناول الطعام في مرسى دبي، حيث يتمتع بإقبال كبير نظرًا لجودة الخدمة والمأكولات اللذيذة. يقدّم مجموعة متنوعة من الأطباق اليمنية والعربية، بالإضافة إلى مشروبات متعددة.

رقم الهاتف (97144616565+).

العنوان جوار مرسى دبي دبي الإمارات العربية المتحدة، يمكن الوصول عبر خرائط جوجل.

مواعيد العمل يوميًا على مدار الساعة.

الأسعار متوسطة تناسب الجميع.

أفضل مطاعم سورية في مرسى دبي

أفضل مطاعم سورية في مرسى دبي

تُعد المطاعم السورية واحدة من أفضل الخيارات للأطباق الشرقية في مرسى دبي، حيث تحظى بشعبية كبيرة وهذا بفضل نكهاتها الفريدة ومكوناتها الطازجة. وفيما يلي أبرز المطاعم السورية

مطعم ياسمين الشام

مطعم ياسمين الشام

يُعتبر مطعم ياسمين الشام الوجهة الأفضل لعشاق الأطباق السورية، حيث يقدم تشكيلة واسعة من الأطباق الشهية تحت إشراف أفضل الطهاة في هذا المجال.

مطعم البيت الشامي

مطعم البيت الشامي

يقدم مطعم البيت الشامي خيارات متعددة من الأطباق الشامية الشهية، بما في ذلك أنواع الشوربات والسلطات التي تعكس تقاليد المطبخ الشامي.

مطعم لفاح

مطعم لفاح

يدخل مطعم لفاح في قلب المنافسة بفضل شاورماه اللذيذة، سواء كانت لحماً أو دجاجاً، ويشتهر بمكانته بين زوار مرسى دبي.

مطعم الشرفة

مطعم الشرفة

يقدم مطعم الشرفة مجموعة متنوعة من الأكلات السورية بجو مريح يسمح للزوار بالاستمتاع بالمناظر الرائعة أثناء تناول الطعام.

أفضل مطاعم تركية في مرسى دبي

أفضل مطاعم تركية في مرسى دبي

تُعتبر المطاعم التركية من بين الأكثر شهرة في دبي بسبب الأطباق اللذيذة التي تقدمها، ومن أبرزها

مطعم نصرت

مطعم نصرت

بقيادة الطاهي الشهير نصرت غوكشيه، يقدم هذا المطعم مجموعة متنوعة من الأطباق التركية المميزة التي تجعل منه وجهة مفضلة للكثيرين.

مطعم المدينة

مطعم المدينة

يُعرف بكونه تابعاً للشيف بوراك، ويقدم مجموعة متنوعة من الأطباق التركية والغربية وبالأخص المشويات.

مطعم لاليزار

مطعم لاليزار

يقدم تشكيلة شهية من الأطباق التركية التقليدية، مُشتهر بجوّه الراقي وخدمته الممتازة.

مطعم قفطان

مطعم قفطان

يتميز بجوٍ رومانسي وتصميم يعكس الثقافة العثمانية، ويقدم مزيجاً رائعاً من الأطباق التركية التقليدية.

في ختام هذا المقال، لقد استعرضنا مجموعة متنوعة من أفضل المطاعم في مرسى دبي، بأسعار تناسب مختلف الزوار. سواء كنت تبحث عن الأطباق البحرية أو المأكولات السورية أو التركية، فإن مرسى دبي يقدم لك تجارب فريدة ستظل محفورة في ذاكرتك.