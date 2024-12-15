مجلس الوزراء ينعى الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - مدبولي: ساهم الفقيد الراحل في تجسيد بطولات وطنية عظيمة وأعماله ستظل ماثلة في وجدان المُشاهد المصري والعربي

ينعى مجلس الوزراء بخالص الحزن والأسى، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ الأسى وصادق المواساة لعائلة الفنان الراحل، ولأسرة الفن المصري العريق، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، وأن يُلهم ذويه ومُحبيه الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الوزراء أن الفقيد الراحل كان قامة فنية شامخة، حيث قدم عبر سنوات إبداعه الطويلة أعمالًا فنية جادة، وساهم في تجسيد بطولات وطنية عظيمة، وتخليد شخوص مصرية حقيقية خالصة، وستظل أعماله ماثلة في وجدان المُشاهد المصري والعربي.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي



وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.