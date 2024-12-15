فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ينافس على التانيت الذهبي لمهرجان قرطاج

القاهرة - محمد ابراهيم -

ينافس الفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" على جائزة التانيت الذهبي لمهرجان قرطاج في دورته الـ 35 والتي تم افتتاحه اليوم، وذلك بحضور كلا من عصام عمر والمخرج خالد منصور والمنتجة رشا حسني.

جوائز فيلم " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في مهرجان البحر الأحمر:

وفي سياق آخر فاز فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بجائزة لجنة التحكيم، في ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قبل قليل، وحرص مخرج الفيلم خالد منصور على توجيه الشكر لطاقم العمل، وأهدى الجائزة لمدينة القاهرة، التي ألهمته فكرة العمل.

وقد حصد الفيلم إشادة قوية بعد العرض الأول العربي له في مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء اليوم بالمركز الثقافي بجدة، وذلك بعد أن رفع العرض شعار كامل العدد قبل إقامته بـ 48 ساعة كاملة، ومن بين من شاركوا في الإشادة عدد من النقاد والسينمائيين والإعلاميين من مختلف أنحاء الوطن العربي بالإضافة إلي عدد من الفنانين الذين حضروا العرض الأول للفيلم بالبحر الأحمر ومنهم المنتج الفني إيهاب أيوب، وأحمد داوود وعلا رشدي، واحمد خالد صالح وهنادي مهني وطه دسوقي وأحمد داش ومحمود حجازي بينما حضر من فريق عمل الفيلم كل من المخرج خالد منصور والابطال عصام عمر وركين سعد واحمد بهاء، والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني والمنتج محمد حفظي.

تفاصيل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو":

ويذكر أن الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة الممثل عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما.