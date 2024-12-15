نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مساحة مجمع الافنيوز في الكويت في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - يُعتبر مجمع الأفنيوز في الكويت واحدًا من أكبر وأهم المجمعات التجارية على مستوى الخليج العربي. فالكويت، المعروفة بتقدمها وتطورها في مختلف المجالات، تحتضن هذا المعلم الرائع الذي يُعكس رؤية عصرية جديدة. في هذا المقال، سنستعرض بعض التفاصيل المهمة حول المجمع، بما في ذلك مساحته ومكانه، بالإضافة إلى أهم المحلات التجارية المتوفرة فيه.

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معلومات أساسية عن مجمع الأفنيوز

معلومات أساسية عن مجمع الأفنيوز

تبلغ مساحة مجمع الأفنيوز حوالي 1.100.000 متر مربع، مع مساحة مستأجرة تبلغ 400.000 متر مربع. يُعرف المجمّع باللغة الإنجليزية باسم “The Avenues”، ويقع في منطقة الري الصناعية بالقرب من طريق الدائري الخامس. بدأ بناء المجمع في عام 2004 وفتح أبوابه تدريجيًا بدءًا من عام 2007 بفضل الافتتاح الرسمي من قبل أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وقد نال المجمع تكريمًا كأفضل مركز تسوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تفاصيل تقسيم المجمع

تفاصيل تقسيم المجمع

يحتوي مجمع الأفنيوز على سبع مناطق، كل منها تعبر عن رؤية عصرية خاصة، ومن هذه المناطق

فرست أڤنيو تضم 200 متجر لماركات عالمية ومطاعم و11 دار سينما، وتبلغ مساحتها 170.000 متر مربع.

سكند أڤنيو تحتوي على 200 متجر، منها متجر كارفور المعروف، الذي كان يمنى دخوله الأول للكويت.

غراند أڤنيو تصميمها مستوحى من الشانزليزيه في فرنسا، تمتد بطول 500 متر وتعرض العديد من المتاجر والمطاعم.

برستيج تُعتبر وجهة للفخامة، وتضم دور الأزياء العالمية ومطاعم ذات علامتها المميزة.

سوكو منطقة عصرية مستوحاة من حي “سوهو” في نيويورك، تناسب الشباب والموضة.

المول يضم علامات تجارية جديدة على الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي راقية.

السوق يُجسد الروح التقليدية للأسواق الكويتية، حيث يضم منتجات كويتية تقليدية ومطاعم تقدم الأكلات الشعبية.

طول مجمع الأفنيوز

طول مجمع الأفنيوز

يمتد مجمع الأفنيوز على طول يقارب 1.5 كيلومتر وله طابقان، وقد أشرفت على تصميمه شركة NORR للاستشارات الدولية، بينما قامت شركة المباني المملوكة لعائلة الشايع ببنائه وإدارته. كما يحتوي المجمع على مرآب كبير يتسع لحوالي 15.000 سيارة.

المتاجر والمحلات في المجمع

المتاجر والمحلات في المجمع

يضم مجمع الأفنيوز اثنين من أبرز المحلات التجارية، منها ما هو عالمي، محلي، وتراثي. بعض هذه المحلات تشمل

مطعم مسكوف العراقي.

مارلي نيويورك لمجوهرات.

مطعم أم شريف اللبناني.

إيكيا للمفروشات.

إل سي وايكيكي للملابس التركية.

مطعم بي إف تشانجر الصيني.

كوكو شانيل للأزياء.

بروي للأطفال، وغير ذلك من التجارية الشهيرة.

خريطة المجمع

خريطة المجمع

نظرًا لحجم مجمع الأفنيوز الهائل، قد يحتاج الزوار إلى خريطة للتنقل بسهولة بين أقسامه. إليك بعض الصور التي توضح تخطيط المجمع حسب المناطق.

خاتمة

خاتمة

في ختام هذا المقال، قدمنا تفاصيل شاملة حول مجمع الأفنيوز، بدءًا من مساحته وترتيب المناطق داخله، وصولًا إلى المحلات التجارية التي يوفرها. إنّ هذا المجمع يُعدّ وجهة مثالية للتسوق والترفيه، ويعكس رؤية الكويت الحديثة في مجال الخدمات التجارية.