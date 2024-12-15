فن ومشاهير

تامر عبدالمنعم ينعى وفاة "القبطان" نبيل الحلفاوي

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القاهرة - محمد ابراهيم - تامر عبدالمنعم في نعي "القبطان" : خالص عزائي في وفاة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

نعى الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية وفاة "القبطان" الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية منذ مايقارب من ساعتين.

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ونشر الفنان تامر عبدالمنعم صورة للفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي وعلق عليها: خالص عزائي في وفاة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي انا لله وانا اليه راجعون.

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وكان الفنان نبيل الحلفاوي تعرض لأزمة في صدره صحية خلال الأيام الماضية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقرر الأطباء حجزه في العناية المركزة إلى أن تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة خلال الساعات القليلة الماضية حتى فارق الحياة ورحل عن عالمنا وهو في عمر 77 عاما.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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