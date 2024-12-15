بهذه الطريقة.. داليا البحيري تنعى نبيل الحلفاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - بهذه الطريقة.. داليا البحيري تنعي نبيل الحلفاوي

نعت الفنانة داليا البحيري، وفاة الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

منشور الفنانة داليا البحيري

نشرت داليا البحيري صورة للفنان الراحل نبيل الحلفاوي، معلقة عليها: "الف رحمة ونور… لم أنال شرف العمل معه ولكنه كان من أحب الفنانين إلى قلبي، ربنا يتغمده برحمته الواسعة يارب".

بهذه الطريقة.. داليا البحيري تنعي نبيل الحلفاوي



وفاة نبيل الحلفاوي

رحل عن عالمنا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نتيجة مشاكل في الصدر، نُقل الفنان الراحل إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي حيث أُودع غرفة العناية المركزة نظرًا لتدهور حالته الصحية التي استمرت حتى وافته المنية في الساعات الأخيرة عن عمر يناهز 77 عامًا كما حرصت أسرة الفنان على عدم الإفصاح عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مكتفية بطلب الدعاء له إلا أن العديد من زملائه في الوسط الفني مثل المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله والفنانة ريهام عبد الغفور عبروا عن قلقهم البالغ ودعوا الجمهور للوقوف بجانبه بالدعاء في تلك المحنة.