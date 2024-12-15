انت الأن تتابع خبر يوسف عمر أمام غادة عبد الرازق في شباب امرأة| رمضان 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يجسد يوسف عمر دور البطولة أمام النجمة غادة عبد الرازق من خلال مسلسل شباب امرأة الذي ينافس في الموسم الرمضاني القادم 2025 وذلك بالتزامن مع ما يحققه يوسف من نجاح في أول بطولة سينمائية مطلقة له من خلال فيلم مين يصدق.

تفاصيل مسلسل شباب امرأة بطولة غادة عبد الرازق

مسلسل شباب امرأة وفقا لما رصده موقع تحيا مصر يتكون من 15 حلقة، مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، كتب لها السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج أحمد حسن، الذي أكد للصحافة أن المسلسل مختلف تمامًا عن الفيلم الأصلي الذي أنتج عام 1956 بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان، حيث جاءت أحداثه وشخصياته مواكبة للعصر. وإلى جانب غادة عبد الرازق ويوسف عمر، يشارك في بطولة المسلسل سيد رجب، عبير صبري، محمود حافظ ومحمد محمود.

يوسف عمر في مسلسل شباب امرأة

يوسف عمر يعيش حالة نشاط فني

يأتي هذا بالتزامن مع ما يحققه يوسف عمر من نجاح في السينما في أول بطولة مطلقة له من خلال فيلم مين يصدق، وذلك بعد أن شارك الفيلم مؤخراً في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ويشارك يوسف في بطولة الفيلم شريف منير، وجايدا منصور، وإخراج زينة عبد الباقي.

ومؤخراً بدأ يوسف عمر تصوير دوره في مسلسل مملكة الحرير المقرر عرضه قريباً على منصة Watch It، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد.

يوسف عمر في السينما بفيلم الحريفة 2