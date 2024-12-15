نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اماكن ومواعيد فعاليات عيد الاضحى بالكويت 1446-2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - تحتفل دولة الكويت سنويًا بعيد الأضحى المبارك بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، وفي العام 2025م، يأتي هذا العيد في التاسع من يوليو، الموافق للعاشر من ذي الحجة. ومع بدء الاستعدادات لهذا العيد، يستقبل المسلمون في الكويت مهنة ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين.

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فعاليات عيد الأضحى 2025 في الكويت

فعاليات عيد الأضحى 2025 في الكويت

تُقدم الكويت هذا العام مجموعة مدهشة من العروض الثقافية والفنية، التي تمثل مزيجًا من الإبداع والترفيه لكل من الكبار والصغار. إليك بعض أبرز الفعاليات المقررة بمناسبة عيد الأضحى

مسرحية “أنا زومبي” تعد هذه المسرحية من الأعمال المميزة للأطفال، حيث تشمل رقصًا استعراضيًا وغناءً، من تأليف هيا أحمد وإخراج محمد راشد الحملي، ومن المقرر أن يبدأ عرضها في أول أيام العيد، وسعر التذكرة يبلغ 7 دنانير كويتية.

مسرحية “الشحاتين” عرض كوميدي اجتماعي يُبدأ في أول أيام العيد، يُقام على مسرح جمعية شرق وتبلغ تذكرتها 10 دنانير.

مسرحية “قصر الرعب” من تقديم عبد العزيز المسلم، وهذه المسرحية الكوميدية تعرض في 9 يوليو بنادي السالمية، وسعر التذكرة هو 7 دنانير كويتية.

حفلة موضي الشمراني ويوسف العماني تُقام هذه الحفلة في فندق كراون بلازا الفروانية في 10 يوليو 2025، بإدارة الإعلامية حليمة بولند، وسعر التذكرة 25 دينارًا كويتيًا.

عرض “الخدع البصرية What if” يُعد تجربة تفاعلية مثيرة تعتمد على الخدع البصرية، ويُقام في مركز وجهة رأس الأرض السالمية يوم العيد، وتذكرة الدخول 30 دينارًا.

مسرحية “السيرك” يُجري عرض هذه المسرحية في 9 يوليو بنادي العربي في المنصورية، بتذكرة مقدرة بـ10 دنانير كويتية.

مسرحية “موعد مع معاليه” هذه العرض سيكون في أول أيام عيد الأضحى بمسرح كيفان، وسعر التذكرة 7 دنانير كويتية.

مسلسل “مسرحية ABCD3” عرض استعراضي للأطفال يُقام بمسرح المهن الطبية في الجابرية في أول أيام العيد، بتذكرة تبلغ 10 دنانير.

مسرحية “الإبداع موجب” يعاد عرضها للموسم الخامس، وتقام في مسرح دار المهن الطبية بنفس توقيت عيد الأضحى، وسعرها 10 دنانير كويتية.

عرض عالم المهرجين يُقام في 10 يوليو على مسرح الإنتاج البرامجي المشترك السالمية، بتذكرة تبدأ من 5 دنانير.

مسرحية “123 أكشن” بدء عرضها من 10 يوليو على مسرح الدسمة، بتذكرة قيمتها 5 دنانير.

مسرحية “The witch” عرض موجه للأطفال يُقام على مسرح الأوبرا السالمية، بتكلفة تذكرة 3 دنانير.

مسرحية “الشناكل” تستهدف الأطفال وتُعرض في ثاني أيام العيد بمسرح الإصلاح، بتذكرة تتراوح بين 2 إلى 10 دنانير.

كم باقي على إجازة عيد الأضحى 2025 في الكويت

كم باقي على إجازة عيد الأضحى 2025 في الكويت

إن إجازة عيد الأضحى لعام 2025م ستكون من يوم الجمعة، 9 ذي الحجة 1446هـ، الموافق 8 يوليو 2025م. يُمكنك متابعة العد التنازلي للعيد من خلال عداد رقمي مخصص.

في الختام، تعرفنا على تفاصيل عيد الأضحى 2025 في الكويت وما يتضمنه من فعاليات متنوعة، وكذلك معلومات حول إجازة هذا العيد وتوقيتاته. نأمل أن تستمتعوا بأوقاتكم خلال هذه المناسبة السعيدة.