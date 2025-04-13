الرئيس السوري يصل الإمارات لبحث القضايا المشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، والوفد المرافق له، مطار البطين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت الرئاسة السورية، أنه كان في استقباله وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات، أول زيارة رسمية له لأبو ظبي، منذ توليه مهام منصبه، لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في منشور على منصة "إكس": "نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا".