دولة الكويت تفوز بعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة للجامعة لمدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - أعلن مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري اليوم الأحد فوز مرشح الكويت بعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة للجامعة لفترة تمتد أربع سنوات.

وقال السفير طلال المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عملية التصويت جرت في اجتماع عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بحضور المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالجامعة والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة وخصص لانتخاب أربعة مرشحين من الدول العربية لعضوية اللجنة للسنوات الأربع المقبلة.

وأضاف المطيري ان مرشح دولة الكويت حصد ثاني أكثر الأصوات خلال الاجتماع كما تم انتخاب مرشحي كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وأكد أن فوز مرشح دولة الكويت يعكس الثقة التي تحظى بها دولة الكويت في منظومة العمل العربي المشترك في ظل إشادة بسجلها الحقوقي والتزامها بتنفيذ الميثاق العربي لحقوق الانسان وتقديمها التقرير الدوري بهذا الشأن في موعده.

وتعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إحدى الآليات الأربع المعتمدة في المنظومة الحقوقية العربية التابعة لجامعة الدول العربية.