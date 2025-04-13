جمعية ”نماء الخيرية” الكويتية تنفيذ حملة طارئة لتوزيع ”تناكر” المياه على أكثر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - أعلنت جمعية (نماء الخيرية) الكويتية اليوم الاحد تنفيذ حملة طارئة لتوزيع (تناكر) المياه على أكثر من 12 ألف أسرة فلسطينية في المخيمات المنكوبة شمال قطاع غزة.

وتم توزيع 48 شاحنة مياه كل شاحنة بسعة 5000 لتر أي ما يعادل 250 جالونا من المياه النقية الصالحة للشرب سعة كل جالون 20 لترا وذلك بتقديم جالون أو اثنين من المياه لكل أسرة حسب عدد أفرادها بهدف تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية في ظل شح الموارد وغياب الخدمات الأساسية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في نماء الخيرية عبد العزيز الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "ما نقوم به شمال غزة هو جزء بسيط من واجبنا الإنساني والديني تجاه أهلنا الصامدين وأن 48 شاحنة خلال يومين ليست مجرد أرقام بل حياة تمنح وأرواح تصان".

وأضاف أنه "رغم صعوبة الوصول والانقطاع الحاد في المياه استطعنا أن نغطي احتياجات نحو 12 ألف أسرة وسنواصل العمل لتوسيع نطاق التوزيع وهذه الجهود نابعة من إيماننا بأن المياه النظيفة هي حق أساسي لكل إنسان." من جهته أشاد مدير جمعية (وافا للتنمية وبناء القدرات) مروان محيسن بالتعاون المثمر مع نماء الخيرية لتنفيذ تلك المبادرة مؤكدا انها كانت وما زالت سندا لأهل غزة فرغم كل الصعوبات تصل المساعدات الكويتية لتغيث وتحيي الأمل.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها (نماء الخيرية) بدعم من أهل الكويت في إطار الاستجابة العاجلة للأزمة الإنسانية في فلسطين لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق ودمار واسع طال البنية التحتية بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي.