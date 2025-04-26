الندوة العالمية….السعودية تواصل ريادتها في حماية الملكية الفكرية عالمياً

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 05:24 مساءً - أبرزت الندوة العالمية للشباب الإسلامي تقدّم المملكة العربية السعودية في مجال حماية الملكية الفكرية، تزامنًا مع اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل من كل عام.

أشارت إلى أن المملكة حققت نمواً بنسبة 17.55% في مؤشر الملكية الفكرية الدولي لعام 2025، وفقاً لتقرير النسخة الثالثة الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشادت الندوة بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لتعزيز منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية محلياً وعالمياً، عبر تطوير السياسات والتشريعات التي تدعم الابتكار وتحفظ الحقوق، مؤكدةً أن حماية الملكية الفكرية تعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع معرفي مزدهر وتنمية الإبداع في مختلف المجالات.

وأوضحت أن المملكة تواصل مبادراتها لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وتعمل على خلق بيئة مشجعة للابتكار والإبداع.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) عام 1402هـ (1982م)، ولا تزال الهيئة السعودية للملكية الفكرية تتابع عن كثب التطورات العالمية في هذا المجال، ما عزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً ورفع تصنيفها في مؤشرات حماية الملكيات الفكرية.