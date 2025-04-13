رئيس وزراء لبنان: سأبحث خلال زيارتي لدمشق غدا ملف المفقودين في سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، إنه سيبحث خلال زيارته لدمشق، غدًا، ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا.

وجاءت تصريحات سلام، خلال احتفالية إحياء الذكرى الـ50 لاندلاع الحرب اللبنانية، مضيفًا: "أتمنى أن أعود بأخبار طيبة عن المفقودين في سوريا، وغدًا أخبركم بالمزيد بشأن هذا الموضوع".

وأوضح أنه "سيزور سوريا، غدًا الاثنين، للقاء كبار المسؤولين، والبحث في عدد من القضايا المشتركة بين البلدين".

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن سلام، قوله في تصريح اليوم: "إن موضوع المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، الذين تم اختطافهم في عهد النظام السابق سيكون من ضمن المباحثات خلال زيارته غدًا إلى سوريا".

وعن الوضع في الجنوب، قال: "لا داعي لبقاء إسرائيل في هذه النقاط، لأننا في زمن الأقمار الاصطناعية وبإمكان الجميع أن يعرف ما يجري على الأرض دون أن يضع النقاط ويحتل".