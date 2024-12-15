نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت الاحمدي 2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - في عام 2025، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالكويت عن إدخال نتائج الطلاب في عدد من المدارس التي شملت جميع المراحل الدراسية، من الابتدائية إلى الثانوية. سنتناول في هذا المقال أسماء المدارس التي قامت برفع النتائج في منطقة الأحمدي والمعلومات المتعلقة بها.

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كم عدد المدارس التي رفعت النتائج في الكويت

كم عدد المدارس التي رفعت النتائج في الكويت

تمكنت 540 مدرسة من رفع نتائج طلبتها، حيث تتوزع هذه المدارس بين العديد من الفئات، بما في ذلك المدارس المختلطة، والمدارس الخاصة للذكور والإناث، إضافةً إلى المدارس الحكومية. إليكم الإحصائيات الخاصة بعدد المدارس في المناطق المختلفة

63 مدرسة في الأحمدي.

32 مدرسة في الجهراء.

23 مدرسة في الفراونية.

17 مدرسة في العاصمة.

7 مدارس في حولي.

4 مدارس خاصة.

3 مدارس في المبارك الكبير.

رفع النتائج واعتمادها من وزارة التربية والتعليم بالكويت

رفع النتائج واعتمادها من وزارة التربية والتعليم بالكويت

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية أنها انتهت من تصحيح ورصد درجات جميع الطلبة للفصل الدراسي الثاني من العام 2025م. وستكون النتائج متاحة عبر المربع الإلكتروني في الفترة من 9 إلى 12 يونيو 2025. وأشارت الوزارة إلى أن المدارس ستقوم برفع النتائج إلكترونيًا، مما يمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عنها بسهولة عبر الرابط المخصص.

أسماء المدارس التي رفعت النتائج في الأحمدي 2025

أسماء المدارس التي رفعت النتائج في الأحمدي 2025

هنا قائمة بأسماء المدارس التي أعلنت نتائجها في منطقة الأحمدي

مدرسة أبو حذيفة الابتدائية بنين.

مدرسة ضرار الأزور الابتدائية.

مدرسة جميلة بالكتابة الابتدائية.

مدرسة مريم محمد بوجي الابتدائية للبنات.

مدرسة بندر الابتدائية للبنين.

مدرسة الملا صالح الابتدائية للبنين.

مدرسة الشعبية الابتدائية.

مدرسة أبو ذر الغفاري الابتدائية للبنين.

مدرسة فاطمة عبدالله علي الحلقان الابتدائية.

مدرسة المنتزه الابتدائية للبنات.

مدرسة بنت الصامت الابتدائية.

مدرسة الرباب بنت كعب الابتدائية للبنات.

مدرسة الأرقم الابتدائية للبنين.

مدرسة محمد بن عيسى الترمذي للبنين.

مدرسة الظاهر الابتدائية للبنات.

مدرسة حمدان احمد الحمدان الابتدائية.

مدرسة البخاري الابتدائية للبنين.

مدرسة عبد الله بن سلام الابتدائية.

مدرسة محمود شوقي الأيوبي الابتدائية.

مدرسة أبو حذيفة بنت عزبه الابتدائية.

مدرسة ابن ماجد الابتدائية.

مدرسة الفرزدق الابتدائية بنين.

مدرسة أم أيمن الابتدائية للبنات.

مدرسة غزية بنت جابر الابتدائية للبنات.

مدرسة أم الفضل الابتدائية للبنات.

مدرسة محمد سليمان الجراح الابتدائية.

مدرسة هند بنت أساس الابتدائية.

مدرسة هنيه الابتدائية للبنين.

مدرسة عبد الرحمن الداخل الابتدائية.

مدرسة ابن خلدون الابتدائية.

مدرسة عزة بنت الحارث الابتدائية.

مدرسة خولة بنت المنزل الأنصاري الابتدائية.

مدرسة عبد الله العصفور الابتدائية.

مدرسة فاطمة بنت الخطاب الابتدائية.

مدرسة كعب بن مالك الابتدائية.

أم عمار الابتدائية للبنات.

مركز أم الحطب لمحو الأمية للنساء.

مركز رابعة العدوية لمحو الأمية للنساء.

مركز أسماء بنت عميس لمحو الأمية للنساء.

الاستعلام عن نتائج الطلاب 2025

الاستعلام عن نتائج الطلاب 2025

يمكن للطلاب في جميع المراحل التعليمية الاستعلام عن نتائجهم للعام 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى المربع الإلكتروني الخاص بنتائج الطلاب.

إدخال الرقم المدني في الحقل المخصص.

الضغط على “بحث” لعرض نتيجة الطالب.

أولى المدارس الكويتية التي أعلنت النتائج

أولى المدارس الكويتية التي أعلنت النتائج

بالإضافة إلى المدارس المذكورة، إليكم قائمة بأخرى أعلنت عن نتائجها للعام 2025

مدرسة جميلة بنت ثابت الابتدائية للبنات.

مدرسة مريم حمد بودي الابتدائية للبنات.

مدرسة أبو حذيفة بن عتبة (أ) الابتدائية للبنين.

مدرسة ضرار بن الأزور الابتدائية للبنين.

مدرسة بنيدر الابتدائية للبنين.

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في الختام، استعرضنا أسماء المدارس التي قامت برفع النتائج في منطقة الأحمدي للعام 2025 وكم عدد هذه المدارس، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب. نتمنى التوفيق لجميع الطلبة.