نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يقدم خدمات الإتاحة والطوارىء والإسعافات الأولية لزوار معرض "تراثنا 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم الهلال الأحمر المصري خدمات الوصول والاتاحة لكافة ضيوف وزوار معرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"، والذى يقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتي 21 ديسمبر الجارى، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويوفر الهلال الأحمر المصري سيارات جولف كهربائية ومقاعد متحركة، إلى جانب تقديم خدمات الطوارىء والإسعافات الأولية عند الحاجة.

وتأتي تلك المشاركة ضمن جهود الهلال الأحمر المصري الفعالة لدعم وإنجاح الفعاليات والأحداث المتنوعة وتحقيق أهدافها.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد افتتح فعاليات المعرض الخميس الماضي بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من السادة الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، وأعضاء البرلمان، وسفراء الدول العربية.

1000246800

1000246803

1000246818

1000246809

1000246815