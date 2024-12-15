الرئيس السلوفاكي: أوكرانيا ستضطر إلى تقديم تنازلات إقليمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - صرح الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني بأنه سيتعين على أوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية لتسوية النزاع.

وقال بيليغريني في حديث للإذاعة والتلفزيون السلوفاكي: "إذا كنت تتحدث عن السلام، يجب أن تكون واقعيا"، مرجحا أنه لا أحد في أوروبا "متوازن التفكير " يعتقد أنه سيكون من الممكن إحلال السلام دون بعض الخسائر الإقليمية الجزئية لأوكرانيا، كما أكد أن رأيه يستند إلى المعلومات حول تطور الصراع التي يتلقاها كل يوم، حسب تعبيره.

وحث الرئيس السلوفاكي، خلال حديثه أيضا، جميع أطراف النزاع الأوكراني على ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في يونيو الماضي عن مبادرة تسوية للنزاع الأوكراني، حيث أكد استعداد موسكو لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات للتسوية، فور خروج القوات الأوكرانية من الأراضي التي انضمت إلى روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بالإضافة إلى أن تعلن كييف حيادها ونزع سلاحها وعدم امتلاكها لأسلحة نووية، والكف عن محاولاتها للانضمام إلى حلف "الناتو".