الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 07:53 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 16-12-2024.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار، وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة من / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرب يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.