في أمان الله يا قبطان.. إسعاد يونس تنعى نبيل الحلفاوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - نعت الفنانة إسعاد يونس الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز الـ 77 عاما بعد صراع مع المرض .

إسعاد يونس تنعي نبيل الحلفاوي

كتبت إسعاد يونس على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "في أمان الله يا قبطان، تعازيّ الحارة للأحباب الأساتذة خالد الحلفاوي و وليد الحلفاوي و جميع الأسرة، اللهم أنعم عليه بسكني الجنة العامرة بالأحباب السابقين، و أنعم علينا جميعا بالصبر و القبول" .

وفاة نبيل الحلفاوي



رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز الـ 77 عام بعد صراع مع المرض بعد أن دخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الأيام الماضية .

وفي سياق متصل، قال الفنان يحيى الفخراني، إن علاقته بالفنان نبيل الحلفاوي لم تنقطع على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أنه والفنان نبيل الحلفاوي كانوا أصدقاء منذ الجامعة داعيا له بالشفاء العاجل والتعافي من الوعكة الصحية التي يمر بها.

وأكد يحي الفخراني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نبيل الحلفاوي ترك لي دوره في بداية حياتي الفنية خلال المشاركة في مسرحية في بدايته الفنية، مؤكدًا أن العلاقة كانت ممتدة حتى هذا اليوم.

وتابع: "نبيل الحلفاوي هو أصدق الأصدقاء بالنسبة له، وساب لي دوره في مسرحية "مدرسة الأزواج" عشان كان هو مسافر فترة قليلة.. وأنا كنت لسه متخرج من كلية الطب"، موضحًا أنه بعد عودته من السفر كان مُصر على الاستمرار في المسرحية.