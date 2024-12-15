طهران: إصدار حكم الإعدام بحق نتنياهو ليس مستحيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية كاظم غريب آبادي أن اصدار حكم الإعدام بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي "المجرم" بنيامين نتنياهو ليس أمرا مستحيلا، حسب قوله.



ونقلت وكالة مهر للأنباء عن مساعد وزير الخارجية الإيراني في مقابلة صحفية قوله: "إصدار حكم الإعدام على نتنياهو ليس مستحيلا وإذا تمت محاكمته فهو ممكن".

وأضاف آبادي: "لا توجد أي محكمة عادلة تتعامل مع جرائم الكيان الصهيوني ومسؤوليه المجرمين".

وأوضح: "لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية سوى أمر اعتقال وهو إجراء أولي فقط يمكن أن يتخذه الكيان القضائي".

وتابع آبادي: "أمريكا متواطئة ومسؤولة بشكل كامل عن جرائم الكيان الصهيوني".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني: "أن موضوع حقوق الإنسان هو مجرد أداة بيد أمريكا وحلفائها".

وشدد غريب آبادي على أن "حقوق الإنسان الأمريكية تعني ارتكاب جرائم ضد شعبها وضد بلدان أخرى ودعم الكيان الصهيوني".