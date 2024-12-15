نعرض لكم الان تفاصيل خبر «الجوهرة» تستهدف حصة 10% من سوق البن في مصر العام المقبل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2024 07:12 مساءً - محمد أحمد _ قال مروان مدحت، عضو مجلس إدارة شركة الجوهرة للصناعات الغذائية، إن الأزمات الاقتصادية العالمية دفعت الشركة إلى التركيز على الابتكار لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، مع التوسع في محفظة المنتجات لتشمل الشاي والبسكويت والشيبسي والسناكس.

وأوضح مدحت، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الابتكار والتحسين المستمر في الإنتاج أولوية رئيسية للشركة، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في تقديم منتجات “ذات جودة عالية بأسعار مناسبة”، رغم ارتفاع تكاليف المواد الخام.

الابتكار والتحسين المستمر في الإنتاج أولوية رئيسية للشركة

وأشار إلى أن الشركة تعتمد على التعاون مع كيانات أخرى لتعزيز وجودها في السوق المحلية ودعم خططها التوسعية، مضيفًا أن الشركة تعتمد على دراسات دقيقة لتحديد الاتجاهات والفرص المتاحة في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف مدحت أن شركة الجوهرة تضم تحت مظلتها ثلاث شركات رئيسية: “الجوهرة الذهبية” المتخصصة في الشاي، و”المحاصيل الغذائية” لإنتاج الشيبسي والسناكس، و”الجوهرة للصناعات” التي تركز على إنتاج البسكويت.

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وأوضح أن هذه الشركات تعمل بشكل تكاملي بين مختلف خطوط الإنتاج.

وأشار إلى أن الشركة أضافت البن إلى قائمة منتجاتها، موضحًا أن السوق المصرية بدأت تتفاعل مع المنتج الجديد.

ولفت إلى أن “الجوهرة للصناعات الغذائية” تستهدف تحقيق حصة سوقية تبلغ 10% خلال 2025، ترتفع إلى 25% خلال العامين التاليين.

وأوضح مدحت أن البن المستخدم في الإنتاج مستورد من كولومبيا والبرازيل، ويخلط للحصول على “جودة عالية”.

كما أشار إلى التعبئة عبر جهات خارجية متخصصة، موضحًا أن السوق المصرية من أكبر الأسواق الاستهلاكية للبن، وأن الشركة تسعى للتوسع فيه.

وفيما يتعلق بمشروع البسكويت، أشار مدحت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام أحد أبرز التحديات التي تواجه عملية الإنتاج، لكنه أكد أن الشركة تركز على الحفاظ على الجودة دون المساس بها، حتى في ظل زيادة التكاليف.

وأوضح أن الشركة تصدر منتجاتها إلى دول مثل ليبيا، والسودان، والأردن، مع البدء في التوسع بأسواق الخليج وبخاصة السعودية.

وأضاف مدحت أن السوق المحلية تشهد منافسة قوية، خاصة في مجال الشاي والمشروبات، لافتًا إلى أن حملات المقاطعة الأخيرة دعمت وعي المستهلك المصري وشجعته على شراء المنتجات المحلية، وهو ما انعكس إيجابيًّا على أداء الشركة.

خطط لتوسيع الصادرات إلى أسواق الخليج

وأشار إلى المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث يُخصص جزء من عائدات كل كيلو شاي لدعم المشاريع الخيرية.

وأشار إلى أن شركة الجوهرة، التي تأسست عام 1982، بدأت نشاطها الأساسي في مجال الشاي، قبل أن تتوسع لتشمل منتجات أخرى مثل الشيبسي، والبسكويت، والسناكس، استجابةً لاحتياجات السوق وتغيراته.