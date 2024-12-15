مال وأعمال

الكبوس تعتزم إنشاء مصنع قهوة باستثمارات 14 مليون دولار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكبوس تعتزم إنشاء مصنع قهوة باستثمارات 14 مليون دولار من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - محمد أحمد _ قال محمد فوزي، مدير التسويق بشركة الكبوس للشاي، إنها تخطط لإنشاء مصنع لإنتاج القهوة في مصر باستثمارات 14 مليون دولار، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2027.

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وأوضح فوزي، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الشركة تتفاوض حاليًا مع موردين في اليمن وإثيوبيا والبرازيل وكولومبيا لتأمين المواد الخام.

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18 مليون دولار حجم الأعمال في مصر.. والمبيعات تجاوزت ملياري جنيه خلال 2024

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وأوضح أن الشركة تعتمد على سياسات استباقية لتأمين استمرارية الإنتاج، حيث بلغ حجم أعمالها في السوق المصرية 18 مليون دولار خلال العام الجاري، فيما تجاوزت مبيعاتها ملياري جنيه في عام 2024.

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المبيعات تراجعت 30% العام الماضي بسبب التضخم وتغيرات سعر الصرف

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وأشار إلى أن مبيعات الشركة تراجعت بنسبة 30% العام الماضي؛ نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الناتج عن تغيرات سعر الصرف، إلى جانب الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.

وأضاف أن الإجراءات الحكومية الأخيرة واستقرار سعر الصرف أسهما في إعادة التوازن للشركة، ما أدى إلى تحقيق نمو في معدلات الأداء واستقرار الأسعار.

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وأكد فوزي أن الشركة تعتمد على سياسات استباقية لضمان استمرارية الإنتاج، من خلال التعاقد على كميات كبيرة من المواد الخام لتأمين المخزون وضمان توافره لفترات طويلة.

ونوّه بأن منتجات الشركة تُصدر إلى 42 دولة بقيمة صادرات بلغت 28 مليون دولار، تشمل دولًا مثل السودان، وليبيا، والسعودية، وماليزيا، وتركيا، بينما بلغت حصة السوق المصرية 18 مليون دولار.

وأوضح فوزي أن الشركة تتبع سياسة التمويل الذاتي، مع إمكانية اللجوء إلى التمويل البنكي لتنفيذ خططها التوسعية؛ لضمان استمرار الإنتاج في الأسواق المحلية والدولية.

وأشار إلى أن الشركة تستورد الشاي الناعم من كينيا وسريلانكا، والشاي الأخضر من الصين، كما تنتج الشاي “الفتلة” باستخدام أحدث الماكينات الألمانية بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 فتلة في الدقيقة، ما يتيح لها إنتاج 20 ألف طن سنويًّا.

وفي إطار خططها المستقبلية، قال فوزي إن الشركة تستهدف توسيع قاعدة عملائها بحلول عام 2025، من خلال حملات ترويجية مكثفة تستهدف المحال الصغيرة والمتخصصة، وقطاع التوريدات، والفنادق، والكافيهات.

وأضاف أن الشركة أطلقت منتجًا جديدًا باسم “شاي المعلم”، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الشاي بنكهات الفواكه والأعشاب، مؤكدًا استمرار الشركة في تطبيق سياسات توسعية لتطوير أعمالها ومواجهة التحديات الاقتصادية مع الحفاظ على جودة منتجاتها ورضا عملائها.

وبدأت شركة الكبوس اليمنية للشاي أعمالها في مصر عام 2021. وتمتلك مصنعًا في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، الذي بدأ في إنتاج الشاي الناعم منذ ثلاث سنوات.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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