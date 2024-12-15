المهن التمثيلية تنعي القبطان نبيل الحلفاوي



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي على نعي الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية .

نقابة المهن التمثيلية تنعي نبيل الحلفاوي

نشرت نقابة المهن التمثيلية بيان على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقت قائلة : "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي".



وأضافت : "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".



وفاة نبيل الحلفاوي

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز الـ 77 عام بعد صراع مع المرض بعد أن دخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الأيام الماضية .