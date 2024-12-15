نعرض لكم الان تفاصيل خبر ياسر السقا: رفع حد التسهيلات للمشروعات الصغيرة لحجم أعمال 50… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - فاطمة أبو زيد _ انتقد ياسر السقا المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس مجلس إدارة شركة بداية، اقتصار التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية مؤخرًا على أصحاب المشروعات التي لا تتجاوز أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه.

وشدد السقا في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، على أهمية رفع الحد الأقصى إلى 50 مليون جنيه؛ لضمان تحقيق الدعم الحقيقي لقطاع المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس واقع الاستثمار في مصر، حيث تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نحو 80% من النشاط الاستثماري، مما يجعل دعمها ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتابع أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 مليون جنيه سيسهم في إدماج عدد كبير من الشركات في القطاع الرسمي، مما يزيد من الإيرادات الضريبية المباشرة للدولة.

وأشار إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية سيدفع الشركات نحو التسجيل الرسمي، مع تحقيق الدولة إيرادات إضافية من مكاتب التصدير وتخفيض معدلات البطالة، إذ يتطلب توفير فرص العمل موارد مالية ضخمة.

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مطالب بخفض الحد الأقصى لغرامات التأخير إلى 50%

وأوضح ياسر السقا أن بند وضع حد أقصى لغرامات التأخير بنسبة 100% من أصل الضريبة يحتاج إلى إعادة نظر، مؤكدًا أنه لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية لأصحاب المشروعات الصغيرة، مطالبًا بتخفيض النسبة إلى 50%.

وأشار إلى أن السماح بتقديم إقرارات معدلة عن السنوات 2020-2023 دون فرض عقوبات “خطوة إيجابية”؛ لدعم الامتثال الطوعي للقوانين الضريبية، مشددًا على أن المشكلات الضريبية بدأت منذ 2018، مما يستدعي مد هذا الإجراء ليشمل الفترات منذ ذلك العام.

ولفت إلى أن بند الإعفاء من الضرائب عن الفترات السابقة كافٍ لتشجيع الشركات غير المسجلة على الانضمام للنظام الرسمي، متوقعًا أن يساهم ذلك بنسبة تصل إلى 20%.

إجراءات التسجيل الضريبي للشركات الجديدة تحتاج إلى تحسين

وبيَّن أن إجراءات التسجيل الضريبي للشركات الجديدة تحتاج إلى تحسين، مشيرًا إلى أن التسجيل الورقي يُنجز خلال 24 ساعة، بينما يستغرق التسجيل الإلكتروني أكثر من 15 يومًا بسبب نقص تدريب الموظفين.

وأكد أهمية تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتسهيل التسويات المالية وتعزيز السيولة اللازمة لاستمرارية النشاط التجاري.

وأشار إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يفتقرون إلى المعرفة الكافية بالتسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية فيجب تفعيل دور العلاقات العامة بمصلحة الضرائب وتحسين الأداء الضريبي.

وشدد ياسر السقا على ضرورة تخفيض الضرائب بنسبة 50% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيحفز الاستثمار ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.