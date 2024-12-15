القابضة للصوامع: 40 مليون جنيه تكلفة ربط صومعة النوبارية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:13 مساءً - محمد أحمد _ تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ربط صومعة الغلال في النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة بشبكة السكك الحديدية، في إطار خطة تطويرية تستهدف تسهيل عمليات النقل والتخزين، وذلك بتكلفة استثمارية 40 مليون جنيه، على أن يتم تنفيذ المشروع في عام 2025 .

وقال اللواء أشرف صادق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن هذه الخطوة تساهم في سهولة تداول الأقماح من وإلى الصومعة عبر محطة القطار القريبة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، أنه يجري التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لنقل الأقماح إلى الصومعة مباشرة عبر خطوط السكك الحديدية.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك 4 صوامع في محافظة البحيرة بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 180 ألف طن، موزعة على صومعتي دمنهور والنوبارية بسعة 60 ألف طن لكل منهما، بالإضافة إلى صومعتي وادي النطرون وأبو المطامير بسعة 30 ألف طن لكل منهما.

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كما أوضح صادق، أن الشركة تواصل تطبيق منظومة التحول الرقمي وحوكمة عمليات تداول الأقماح، التي تشمل استلام القمح من صوامع الموانئ وصوامع المحافظات والمطاحن، وصولًا إلى الصوامع الحقلية والمخابز.

وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من حوكمة 25 صومعة، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية التي تشمل 25 صومعة إضافية بدءًا من العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين كانت قد تعاقدت في عام 2021 مع شركتي IBM وACME SAICO لإنشاء منصة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية، بهدف تحقيق حوكمة شاملة لجميع مراحل الشحن والنقل والتخزين الخاصة بتداول القمح في الصوامع، ما سيسهم في تحسين التنسيق وتقليل الهدر في العملية بأكملها.