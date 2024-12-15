نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة المعاشات لشهر يناير 2025: التعديلات وموعد الصرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زيادة المعاشات لشهر يناير 2025: التعديلات وموعد الصرف أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية في مصر عن تنفيذ قرار الحكومة بزيادة المعاشات ابتداءً من يناير 2025. في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين من المعاشات، ستشهد بداية العام المقبل زيادة في المعاشات لملايين المواطنين الذين يتلقون الدعم من الهيئة.

تفاصيل زيادة المعاشات في يناير 2025

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن الحكومة ستقوم بتعديل الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني، مما سينعكس إيجابًا على المعاشات. وفقًا للتعديلات الجديدة، سيتم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 12،600 جنيه إلى 14،500 جنيه.

نتيجة لهذه التعديلات، سيشهد المستفيدون من المعاشات زيادة في قيمة المعاشات. حيث سيصل الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 1300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى ليصل إلى 11،600 جنيه. وستساعد هذه الزيادة في تحسين الوضع المالي للعديد من الأسر، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.

موعد صرف المعاشات في يناير 2025

كما أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات شهر يناير 2025 في الأول من يناير، حيث ستكون متاحة للمستفيدين عبر عدة قنوات لصرف المعاشات، مثل المكاتب البريدية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، البنوك، وماكينات الصرف الآلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستفيدين أيضًا استخدام المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة لتسهيل الوصول إلى المعاشات.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم إضافة 173 ألف أسرة جديدة إلى برامج الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير الدعم لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

الفئات المستفيدة من الزيادة

الموظفون الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025: سيستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاش.

المؤمن عليهم: سيستفيدون من زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

يأتي هذا التعديل تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني سنويًا.