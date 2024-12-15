الصحة تطلق حملة تنشيطية للصحة الإنجابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 04:34 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية للصحة الإنجابية تحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة" في إطار تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء إنسان"، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 26 من ديسمبر الجاري، وتشمل الخدمات المقدمة بالحملة، خدمات الصحة الإنجابية، والمشورة، ومتابعة الحمل، وفحص السونار، حيث تهدف هذه الحملات إلى توفير خدمات وسائل الصحة الإنجابية مجانًا بقرى حياة كريمة والمناطق النائية.

وعلى صعيد منفصل؛ استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، السفير صادق سيلا، سفير جمهورية سيراليون بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية، والروابط القوية التي تجمع البلدين، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تلعبه هذه العلاقات في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، مؤكدا الحرص على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الصحية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

تسهيل عملية التصدير لسيراليون

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تضمن مناقشة مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأدوية واللقاحات، وتسهيل عملية التصدير لسيراليون.

جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وقال «عبدالغفار» إن اللقاء شهد بحث خلق فرص استثمارية جديدة، في القطاع الصحي، بما يساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، بالإضافة لتبادل الخبرات، والكوادر البشرية، بما يلبي احتياجات مواطني البلدين.

مصانع الأدوية المصرية

وأضاف «عبدالغفار» إن الوزير ووجه دعوة إلى نظيره وزير صحة سيراليون لزيارة مصر، كما وجه بتنظيم زيارة للسفير لمصانع الأدوية المصرية، إلى جانب التوجيه بالتنسيق لإرسال فرق طبية مصرية لسيراليون، لرفع كفاءة وتدريب الأطقم الطبية، ونقل تجربة مصر في مكافحة مرض الملاريا.

النظام الصحي المصري

ومن جانبه، أشاد السفير صادق سيلا بالنظام الصحي المصري، معربًا عن ثقته في الأطقم الطبية والمستشفيات المصرية، مثمنًا جهود مصر في مواجهة الأمراض الوبائية، وخاصة القضاء على مرض مرض الملاريا.