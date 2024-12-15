مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر في الكونفيدرالية اليوم

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رياض - احمد صلاح - مباراة الزمالك والمصري بث مباشر.. تقام اليوم 15 ديسمبر 2024، مباراة الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في قمة مصرية مثيرة.

الزمالك ضد المصري

الزمالك سيواجه تحديًا صعبًا في ملعب برج العرب، حيث يسعى المصري البورسعيدي لتحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب من التأهل إلى دور الثمانية. الزمالك يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن المصري الذي يمتلك نفس الرصيد.

بدأ الزمالك مشواره في البطولة بتعادل 2-2 أمام إنيمبا النيجيري خارج ملعبه بعد الفوز في المباراة الافتتاحية على بلاك بولز الموزمبيقي 2-0. من جهته، بدأ المصري البورسعيدي مسيرته بالفوز على إنيمبا في السويس 2-0، ثم تعادل 1-1 مع بلاك بولز.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تخصيص 20 حافلة لنقل الجماهير إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب لمؤازرة الفريق في هذه المباراة الهامة. ستنطلق الحافلات صباح غد الأحد من أمام مقر نادي الزمالك (بوابة 5)، بشرط وجود بطاقة المشجع وتذكرة المباراة للركوب.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تُقام مباراة الزمالك والمصري في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك ضد المصري

وجاء تشكيل الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية كالآتي: