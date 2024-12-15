العالم اليوم - صنداونز يقلص حظوظ الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - تقلصت حظوظ الرجاء الرياضي المغربي في بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إثر خسارته أمام مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 0-1 على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في بريتوريا يوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات.

ويتذيل الرجاء الترتيب بنقطة يتيمة، بينما يتصدر صنداونز بخمس نقاط وبفارق الأهداف أمام الجيش الملكي المغربي، فيما يأتي مانييما أونيون الكونغولي الديمقراطي ثالثا بثلاث نقاط.

وعلى الرغم من اندفاعه في البداية، فشل الفريق المغربي في فرض التفوق على أصحاب الأرض، وتألق الحارس المخضرم أنس الزنيتي في الذود عن مرماه أمام الفرص الجنوب أفريقية، ولا سيما تسديدة البرازيلي لوكاس ريبييرو (27).

ورد يونس النجاري بتسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى الحارس رونوين ويليامس (35).

وكاد أيمن النفاتي يهز شباك صنداونز من تسديدة صاروخية صدها الحارس ببراعة (42).

ووجد صنداونز الطريق إلى شباك الزنيتي عبر هجمة مرتدة سريعة، حيث أرسل الحارس ويليامس كرة طويلة إلى الجهة اليمنى للجناح كوتلوانو ليتلاكو الذي توغل وأرسل كرة خلفية إلى إكرام راينرز الذي سدد من خارج المنطقة كرة قوية ارتطمت بالقائم وهزت الشباك (65).

وحاول المدرب البرتغالي للرجاء ريكاردو سابينتو تدارك الموقف عبر سلسلة تبديلات هجومية، فسجل البديل صابر بوغرين هدفا ألغاه الحكم بعد تدخل حكم الفيديو المساعد "فار" بداعي التسلل، وسط اعتراضات كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني للفريق المغربي (75).

وبات الرجاء مطالبا بالفوز بمبارياته الثلاث المتبقية ضد كل من ماميلودي صنداونز في الدار البيضاء، والجيش الملكي في الجديدة، ومانييما الكونغولي في البيضاء، من أجل إمكانية التأهل.