العالم اليوم - فيديو.. الجولاني يتحدث عن مستقبل التجنيد الإجباري والرواتب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني متحدثا عن مستقبل التجنيد في سوريا.

وقال الجولاني عند سؤاله عن مصير التجنيد الإجباري: "لازلنا ندرس الأمور، مبدئيا سيكون تطوعيا، نحن غير مضطرين أن نثقل كاهل السوريين بقضية كابوس التجنيد الإجباري".

وأضاف: "ممكن في حالات الخطر الشديد أن تكون هناك تعبئة عامة".

وفي تصريح آخر، قال الجولاني إنه تتم دراسة العمل على رفع الرواتب في سوريا بنسبة 400 في المئة.

ومنذ وصول هيئة تحرير الشام إلى دمشق بقيادة الجولاني، تركزت الأنظار على خطاباته ورسائله الموجهة للداخل السوري.

وتنوعت الآراء حول هذا الخطاب، فبينما وصفه البعض بالاعتدال، رأى آخرون أنه لا يزال يحتاج إلى وضوح أكبر يبعث الطمأنينة في قلوب السوريين.