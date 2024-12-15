نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي كأس ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق حامل لقب بطولة كأس ألمانيا، باير ليفركوزن، جاره كولون في دور الثمانية للمسابقة، وفقًا للقرعة التي أجريت اليوم الأحد.

كان ليفركوزن واصل حملة الدفاع عن لقبه، عقب تغلبه 1-0 على مضيفه بايرن ميونخ بدور الـ16 في وقت سابق من الشهر الحالي

ويتجه الفريق المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، لمسافة قصيرة على نهر الراين لمواجهة فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو في فبراير (شباط)، فيما لم يتم الإعلان عن التواريخ النهائية بعد.



ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور يومي 4 و5 أو يومي 25 و26 فبراير (شباط).

وأوقعت القرعة فريق لايبزيغ الفائز باللقب عامي 2022 و2023 مع ضيفه فولفسبورغ، بينما يستضيف شتوتغارت فريق أوغسبورغ في ذات الدور، الذي يشهد لقاء آخر بين أرمينيا بيليفيلد، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، مع ضيفه فيردر بريمن.