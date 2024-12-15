البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ينافس في مهرجان أيام قرطاج استطاع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو أن يحقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية وشارك في العديد من المهر إقرأ المزيد

استطاع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو أن يحقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية، وحصد عدداً من الجوائز، ومؤخراً سينافس في مهرجان أيام قرطاج.

خلال الساعات الماضية، توجه بعض من صناع الفيلم للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية التي بدأت أمس 14 ديسمبر، وتستمر حتى يوم 21 من الشهر نفسه، وسيتنافس الفيلم على جائزة التانيت الذهبي مع 14 فيلماً في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة للمهرجان.

ومن المفترض أن يُقام للفيلم 3 عروض خاصة ضمن فعاليات المهرجان، وذلك أيام 18 ديسمبر بقاعة L’Opera، ويوم 19 ديسمبر بقاعة ABC، ويوم 20 ديسمبر بقاعة El Hamibra Zephyr.

تدور أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول (حسن) الشاب الثلاثيني الذي يُعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه؛ خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول، بعدما تورط في حادث خطير من دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطارداً من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله. قام ببطولة الفيلم كل من عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والفيلم من إخراج خالد منصور بعد إخراجه عدداً من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية.