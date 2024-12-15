وفاة الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عاما توفي الفنان نبيل الحلفاوي قبل ساعات عن عمر ناهز 77 عاما داخل أحد المستشفيات بالقاهرة إثر تعرضه لأزمة صحية ق إقرأ المزيد

توفي الفنان نبيل الحلفاوي قبل ساعات، عن عمر ناهز 77 عاما، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية قبل أيام استدعت احتجازه في العناية المركزة. حسب ما قال أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية.

أعلن خبر الوفاة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ونعى الفقيد الحساب الرسمي باسم أولاده وليد وخالد الحلفاوي بكلمات مؤثرة قائلا: " الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش.

أضاف: شكرا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الاحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء"

اشتهر نبيل الحلفاوي في الدراما التلفزيونية بشخصية نديم قلب الأسد ضمن ملحمة رأفت الهجان، وله عدة أدوار مميزة من بينها

مسلسل "القاهرة - كابول"، الذي عُرض في رمضان 2021، وفي فيلم "الطريق إلى إيلات"، قدم دورًا محوريًا بتجسيده شخصية القبطان البحري المسؤول عن قيادة مجموعة من الضفادع البشرية في مهمة تاريخية.

لقّب نبيل الحلفاوي بـ"القبطان" تقديرًا لإتقانه الكبير للدور الذي لعبه في فيلم "الطريق إلى إيلات"، حيث أصبح الاسم مرتبطًا بشخصيته القوية، ويعتبر الفيلم من أبرز الأعمال الوطنية التي تعكس تضحيات الجيش المصري.