الإعلاميان تامر أمين وعمرو الليثي يحتفلان بزفاف أبنائهما احتفل مساء أمس الجمعة 13 ديسمبر الإعلاميان عمرو الليثي وتامر أمين بزفاف نجل الأول على كريمة الثاني بأحد الفن إقرأ المزيد

احتفل مساء أمس الجمعة 13 ديسمبر، الإعلاميان عمرو الليثي وتامر أمين، بزفاف نجل الأول على كريمة الثاني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلاميين ورجال الدولة.

احتفل المؤلف والسيناريست شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي بزفافه إلى نور ابنة الإعلامي تامر أمين، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، الفنان أحمد زاهر وابنتيه ملك، وليلى وخطيبها الفنان هشام جمال.

كما حرص على التواجد عدد كبير من الإعلاميين بينهم طارق علام، خيري رمضان، وأحيا الحفل عدد من النجوم وهم تامر حسني، مصطفى قمر الذي تواجد برفقة أبنائه تيام وحماده، حمزة نمرة، محمود الليثي، علي الحجار ورامي صبري. كما حضر حفل الزفاف مجموعة كبيرة من قادة الدولة والوزراء ورؤساء الهيئات القضائية.

وقد حرص الإعلامي طارق علام على تهنئة زميليه عمرو الليثي وتامر أمين بزفاف ابنيهما، ونشر مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ظهر من خلاله وهو يرقص مع والد العريس عمرو الليثي ووالد العروس تامر أمين والإعلامي خيري رمضان، على أنغام أغنية بهاء سلطان "تعالى أدلعك". وعلق علام على الفيديو قائلاً : "مليون مبرووك لتامر أمين وعمرو الليثي وربنا يتمم لأولادنا بخير وسعادة لشريف عمرو الليثي و نور تامر أمين".