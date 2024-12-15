بدر عبدالعاطي : مصر تقدر دور البرلمان العربي في التعبير عن صوت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 04:34 مساءً - استقبل بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، حيث هنأه بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن تقدير مصر للدور المهم الذي يلعبه البرلمان العربي للتعبير عن صوت الشعوب العربية في القضايا ذات الأولوية، وتشكيل جبهة برلمانية عربية موحدة للدفاع عن المصالح العربية في الاتحادات والهيئات البرلمانية الدولية، وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لجهود تطوير عمل البرلمان العربي وتعزيز دوره على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعوب العربية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة، معربًا عن حرص مصر على مواصلة التنسيق مع رئاسة البرلمان العربي، على ضوء أهمية تطوير العمل البرلماني العربي وتعزيز علاقات التعاون بين البرلمانات العربية واتحاد البرلمانيين العرب.

وأشار إلى ضرورة الارتقاء بدور البرلمان العربي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدول العربية، ودفع أوجه التعاون في هذه المجالات بالتنسيق مع البرلمانات الوطنية العربية.