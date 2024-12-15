ولي عهد الكويت يترأس مباحثات رسمية مع ولي العهد الأردني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - استقبل ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد، بقصر بيان، عصر اليوم، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والوفد الرسمي المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين وترأس المباحثات من جانب الكويت ولي العهد الشيخ صباح الخالد والذي ضم كلا من وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومحافظ مبارك الكبير رئيس بعثة الشرف المرافق الشيخ صباح بدر صباح السالم وكبار المسؤولين في الدولة وترأس المباحثات من الجانب الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وعددا من كبار المسؤولين.

وتناولت المباحثات تقوية أواصر العلاقات الأخوية والوثيقة وأهم الروابط المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة خلال هذه الزيارة الأخوية وتوسيع أطر التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما الثنائية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين بما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وسادت المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.