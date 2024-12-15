انطلاق عرض مسلسل "المهرج" على "شاهد"

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأ عرض مسلسل "المهرج" على منصة "شاهد"، في صباح الأحد الموافق 15 ديسمبر، ليأخذ المشاهدين في رحلة مليئة بالإثارة والغموض.

هذا العمل يعكس مزيجًا من التشويق والجريمة، يضم عددًا من النجوم البارزين، وفي مقدمتهم الفنان السوري باسم ياخور.

أبطال العمل وطاقم الإخراج

المسلسل يشارك في بطولته مجموعة من أبرز الفنانين، مثل أمل بوشوشة، خالد القيش، نضال نجم، وديمة الجندي.

أما الإخراج فيحمل توقيع المخرجة رشا شربتجي، بينما قام الكاتب بسام جنيد بصياغة السيناريو. يتميز العمل بحبكته المتقنة التي تجمع بين الرومانسية والجريمة في قالب مثير.

قصة "المهرج" جريمة معقدة وألغاز مشوقة

تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل غامضة. تبدأ القصة عندما تستيقظ طبيبة على خبر مقتل سكرتيرها وعشيقها في شقتهما، مما يخلق حالة من الارتباك والشك. يجد المحقق نفسه في وسط جريمة مليئة بالألغاز، حيث يتعدد المتهمون وتظهر أدلة تربط كل واحد منهم بالجريمة.

تتوالى الأحداث في صراع مستمر من أجل كشف الحقيقة، مما يضفي على العمل أجواءً من التشويق الدائم.

إعلان تشويقي للعرض على "شاهد"

من جانبها، طرحت منصة "شاهد" البوستر الرسمي للعمل مع تعليق دعائي يثير الفضول: "جاهزين؟.. جريمة قتل رح تخليكم تشكوا بحالكم.. المهرج قريبا على شاهد". ويبقى السؤال: من هو القاتل؟ وما هي الحقيقة وراء هذه الجريمة المعقدة؟

رشا شربتجي في رمضان الماضي

يُذكر أن المخرجة رشا شربتجي كانت قد قدمت في رمضان الماضي مسلسل "ولاد بديعة"، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته كل من سامر إسماعيل وسلافة معمار ومحمود نصر وآخرين.