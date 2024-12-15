مساحة 16 ألف فدان.. الإسكان يُتابع معدلات تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق بالقاهرة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:33 صباحاً -

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق بمساحات الأراضي المضافة للامتداد الجنوبى بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تعتبر مناطق إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بمساحة 16 ألف فدان تقريباً.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المخطط العام لاستعمالات الأراضى بالمنطقة يتضمن أنشطة متنوعة بهدف إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية بها، مؤكداً أن خُطة الدولة العمرانية هى بالأساس خُطة اقتصادية وليست خُطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه من المقرر أن تضم منطقة الامتداد ( إسكان فاخر– مناطق سكنية "كثافة منخفضة" – مناطق سكنية بخدماتها – مناطق أنشطة خدمية "صحية – تجارية – بنوك" – مناطق استثمارية مختلفة – استثمارى إقليمى " مستشفيات – جامعات – مولات – مدارس دولية" – ترفيهى "ملاهى – مطاعم – كازينوهات" – محور تجارى ترفيهى خدمى ).

ونوه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن أن أعمال الطرق الجاري تنفيذها بإجمالى أطوال 85 كيلو مترا، وأعمال المرافق ( مياه – صرف – رى ) فإجمالي أطوال شبكة المياه 110 كيلو مترات، وإجمالى أطوال شبكة الصرف 116 كيلو مترا، وإجمالى أطوال شبكة الرى 165 كيلو مترا.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال المرافق بالامتداد الجنوبي للمدينة، وذلك بحضور المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق، والمهندس سيد حسن، نائب رئيس الجهاز للامتداد الجنوبي.

وتابع "الغيطي" في جولته، الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ الخطوط الرئيسية من (المياه والصرف الصحي) بالمنطقة، والتى تربط منطقة الامتداد الجنوبي بالمدينة الأم، مؤكداً على القائمين على الأعمال من (مسئولي الجهاز ومسئولي الشركات) ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لها، وطبقا للمعايير والاشتراطات الفنية القياسية.