نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تستورد سلعا تموينية بقيمة 11.5 مليار دولار في 9 أشهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:13 مساءً - العربية نت _ استوردت مصر سلعا تموينية استراتيجية بقيمة 11.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 11.26 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 2%، بحسب وثيقة حكومية حديثة، اطلعت عليها “العربية Business”.

تشمل قائمة السلع التموينية الاستراتيجية، القمح، والأرز، والفول، والسكر، والشاي، والذرة والفول الصويا، والزيوت النباتية، والعدس، والألبان ومنتجاتها، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والحيوانات الحية، والياميش.

مثّلت السلع التموينية الاستراتيجية نحو 20% من إجمالي واردات مصر خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي، والتي بلغت 57.2 مليار دولار، وفقًا للبيانات.

وأظهرت البيانات، استيراد مصر لحوم ودواجن وأسماك وقشريات بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 1.34 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي، بتراجع يتجاوز 10%.

وفقًا للبيانات، استوردت مصر أسماك وقشريات بقيمة 355 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 378 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 6%.

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وتراجعت واردات اللحوم 5% إلى 808 ملايين دولار حتى سبتمبر الماضي، مقابل 853 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت فاتورة واردات الدواجن 39 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 109 ملايين دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي، بتراجع 64%.

وحافظت مصر على نفس قيمة وارداتها من الحيوانات الحية خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر، والتي سجلت 342 مليون دولار، مقابل 343 مليون دولار في ذات الفترة من 2023.

تراجعت واردات مصر من الأرز بنسبة 45% إلى 71 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 130 مليون دولار في نفس الفترة من 2023، فيما زادت واردات الفول 8.5% إلى 215 مليون دولار، مقابل 198 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، استوردت مصر ألبان ومنتجاتها بقيمة 520 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 476 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 9%.

كشفت البيانات عن تراجع واردات مصر من الذرة 17% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 1.59 مليار دولار، مقابل 1.92 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

كما انخفضت واردات الزيوت النباتية 11% إلى 1.57 مليار دولار، مقابل 1.78 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وهبطت واردات العدس 2% إلى 94 مليون دولار، مقابل 96 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات.

فيما ارتفعت واردات القمح إلى 3.41 مليار دولار، مقابل 2.91 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 17%.

وبالمثل، نَمَت واردات فول الصويا 9% إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 1.28 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

أظهرت البيانات، ارتفاع واردات مصر من السكر 72% خلال الفترة المذكورة، لتسجل 757 مليون دولار، مقابل 439 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى العكس، تراجعت واردات الشاي 12% إلى 204 ملايين دولار، مقابل 232 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما بلغت واردات الياميش 100 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 102 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 2%.