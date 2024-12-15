المخرج محمد سلامة ناعيًا نبيل الحلفاوي:" فقدنا واحد من أهم الفنانيين"

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي منذ قليل الفنان نبيل الحلفاوي بعد تعرضه لأزمة صحية الأيام الماضية نقل على أثرها إلى المستشفى، وكان يحتجز داخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية ودخل على أثرها في غيبوبة، ليفارق الحياة عن عمرا يناهز الـ 77 عامًا.

نعي محمد سلامة

وحرص المخرج محمد سلامة على نعي الفنان الراحل من خلال حسابه الشخصي على منصة إكس وكتب:" البقاء لله، فقدنا اليوم واحد من أهم الفنانين المصريين والعرب".

نبيل الحلفاوي

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندة.

آخر أعمال المخرج محمد سلامة

ويذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سلامة هو مسلسل "امبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.