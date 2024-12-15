بكلمات مؤثرة.. أحمد فهمي ينعي الراحل نبيل الحلفاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد فهمي على نعي الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بصورة تجمعهم معًا من كواليس مسلسل “لأعلى سعر” الذي تشاركا في بطولته معًا.

وكتب فهمي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "إن لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الأستاذ نبيل الحلفاوي".



تدهور الحالة الصحية لـ نبيل الحلفاوي



تدهورت الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي ونقل للعناية المركزة قبل وفاته، حيث عانى من ضعف التنفس بسبب تعرضه لهبوط في الدورة الدموية ومنع عنه الزيارات بشكل نهائي، بل قامت أسرته بنقله إلى مستشفي أخرى بسبب تدهور حالته.

أحدث أعمال أحمد فهمي

ويعرض حاليًا مسلسل "نقطة سودا" لأحمد فهمي،وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

تفاصيل مسلسل نقطة سوداء

المسلسل مكون من 15 حلقة والذي يشاركها بطولته نخبة من النجوم منهم أحمد مجدي وأحمد فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر وأحمد بدير، وسماح أنور، وأشرف عبد الغفور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.



آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.