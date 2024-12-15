اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن بمكون موجود في كل بيت خلال ساعتين فقط

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رياض - احمد صلاح - اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن، طرق فرد الشعر طبيعيًا أصبحت متاحة، وتؤتي جدواها على الشعر، وتصلح كبديل جيد عن المنتجات التي قد تحمل أضرار تسببها مكونات بالغة الخطورة على الشعر وخصلاته، وقد لا يرجع بعدها الشعر إلى حالته الصحية الطبيعية، ولكن من الضروري معالجة الشعر بمثل تلك الوصفات المستوحاة من مكونات الطبيعة بمختلف فوائدها على الشعر، وهذا ما سنعرضه تباعًا.

اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

المكونات:

ملعقتان كبيرتان فازلين.

ملعقتان حليب سائل.

ملعقة من حليب البودرة.

ملعقة من نشا.

ملعقة عسل.

وعاء مناسب.

طرق فرد الشعر طبيعيا

مزج جميع المكونات بالوعاء المناسب مع التقليب الجيد.

بعد التأكد من التجانس لتلك المكونات، أصبحت الآن الوصفة جاهزة للاستعمال المباشر على الشعر.

يتم الفرد لتلك الخلطة على كل خصلات الشعر، مع ضرورة اتباع منابته حتى ضمان وصول الفائدة، والتأثير الإيجابي من تلك الوصفة على كامل أجزاء الشعر.

ضرورة بقاء الخليط بمكوناته فوق الشعر لساعتين متصلتين، ومن الجائز تغطية الشعر، وهذا يحسن من امتصاص مسام فروة الرأس لفوائد الخليط، ويكون ذلك ممتاز جدًا ويلاحظ أثره بعد التطبيق لتلك الخلطة.

بعد الانتهاء من مدة التطبيق للوصفة يغسل الشعر بالماء مع الشامبو الذي يتلاءم مع نوعية الشعر.

من الملاحظ أن خصلات الشعر بعد الوصفة تتخلص من التشابك، ويسهل تصفيفها لعمل أفضل التسريحات، وأجملها، مع الاستمتاع بشعر انسيابي متألق.

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

من بين أكثر الوصفات الناجحة، والتي تتكون من الآتي:

بيضة واحدة والتأكد من سلامتها قبل الاستعمال.

ثلاث ملاعق متوسطة لبن سائل.

ملعقة عسل النحل الطبيعي.

قطرات ليمون.

كيراتين طبيعي بالبيض