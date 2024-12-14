انت الأن تتابع خبر "السر الحصري من كنتاكي".. طريقة مضمونة لعمل دجاج البروستد المقرمش بخلطة صحية ولذيذة في ثواني .. ومش هتشرب نقطة زيت واحدة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر دجاج البروستد المقرمش واحداً من أشهى وألذ الأطباق التي تُعد في المطاعم الشهيرة، وقد أصبح من الأطعمة المحبوبة في العديد من المنازل بفضل طعمه اللذيذ وقوامه المقرمش من الخارج والعصاري من الداخل ولكن هل فكرت يوماً في تحضير دجاج البروستد في المنزل؟ بفضل بعض الخطوات البسيطة والمكونات المتوفرة في معظم المنازل، يمكنك تحضير دجاج بروستد مميز ولذيذ مثل الذي يتم تحضيره في المطاعم.

المكونات المطلوبة لتحضير دجاج البروستد المقرمش:

دجاجة كاملة (مقطعة إلى 8 قطع).

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

1 بيضة.

كوب من اللبن أو الحليب.

زيت نباتي للقلي (غزير).

الخطوات التحضيرية لتحضير دجاج البروستد المقرمش:

1. تحضير خليط التتبيلة:

في وعاء عميق، قومي بمزج التوابل مثل الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الثوم البودرة، البصل البودرة، الكمون، والكزبرة الجافة.

أضيفي نصف كمية الدقيق والنشا إلى الخليط وامزجي جيدًا.

2. تتبيل الدجاج:

اغسلي قطع الدجاج جيداً، ثم جففيها بورق المطبخ.

ضعي قطع الدجاج في الوعاء مع التوابل وقلبي جيدًا حتى تتشبع قطع الدجاج بالتوابل، ثم اتركيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتشرب النكهات.

3. تحضير خليط الطهي المقرمش:

في وعاء آخر، ضعي البيضة واخفقيها جيدًا مع الحليب حتى يمتزج الخليط.

في وعاء ثالث، ضعي بقية الدقيق والنشا مع البيكنج باودر.

قومي بغمس قطع الدجاج أولاً في خليط البيض والحليب، ثم غلفيها جيدًا بخليط الدقيق والنشا.

4. القلي:

سخني كمية وفيرة من الزيت في مقلاة عميقة أو في مقلاة القلي.

بمجرد أن يسخن الزيت (يجب أن يكون في درجة حرارة عالية)، قومي بوضع قطع الدجاج فيه. تأكدي من أن الزيت يغمر الدجاج بالكامل.

قومي بقلي الدجاج على درجة حرارة عالية لمدة 7-10 دقائق أو حتى يصبح لون الدجاج ذهبياً ومقرمشاً من الخارج. تأكدي من أن الداخل قد نضج تمامًا.

5. التصفية والتقديم: