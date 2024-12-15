السفيرة المصرية في بانكوك تلتقي برئيس البرلمان التايلاندي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - التقت السفيرة هالة يوسف، سفيرة جمهورية مصر العربية فى تايلاند، مع السيد / Wan Muhamad Noor Mata رئيس البرلمان التايلاندي، حيث قامت السفيرة بتسليم خطاباً من المستشار / د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري لنظيره التايلاندي يعرب فيه سيادته عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين ويدعو فيه رئيس البرلمان التايلاندي لزيارة القاهرة. وقد أبدى رئيس البرلمان التايلاندي ترحيباً بالدعوة واهتماماً بزيارة القاهرة لتعزيز التشاور والتعاون مع البرلمان المصري.

وتأتي تلك الدعوة والزيارة المرتقبة لرئيس البرلمان التايلاندي إلى مصر فى سياق حالة الزخم الإيجابي بين الجانبين لتعميق أواصر الترابط والتعاون المشترك بين البرلمانين في البلدين، والتي تتزامن مع الذكرى السبعين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتايلاند، حيث سبق وأن قام وفد مجموعة الصداقة البرلمانية من الجانب التايلاندي بزيارة القاهرة في مايو ٢٠٢٤ وعقد لقاءات مع عدد من مسؤولي البرلمان المصرى.

كما تناول لقاء السفيرة هالة يوسف مع رئيس البرلمان التايلاندي مجمل التطورات على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى عدة مجالات، كما تطرق النقاش للتطورات السياسية الراهنة فى منطقتى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، حيث عكس النقاش أهمية تعزيز التعاون المشترك لبناء السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي.