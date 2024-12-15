ولي العهد الأردني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - وصل إلى دولة الكويت اليوم، ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والوفد الرسمي المرافق له، وذلك في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبليه على أرض المطار ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ورئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وكبار المسؤولين بالدولة وسفيرا البلدين.

وقد رافقه وفد رسمي ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وعدد من كبار المسؤولين.