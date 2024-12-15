وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس 14 ديسمبر اتصالاً هاتفياً من السيد أحمد معلم فقي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية.

تناول الاتصال العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يلبى طموحات البلدين الشقيقين والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - الصومالية خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في أسمرة بين رؤساء مصر والصومال واريتريا في 10 أكتوبر 2024.

وقد أطلع السيد وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية السيد وزير الخارجية والهجرة على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية التي عقدت مؤخراً بين الصومال وتركيا واثيوبيا، حيث أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال الشقيق، وفى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثى بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.