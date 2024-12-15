أمن أسوان يضبط 4 متهمين فى 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 02:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

فى مديرية أمن أسوان، ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 22 كيلو جرام لمخدر البانجو، 2 كيلو جرام لمخدر الشابو، كمية من مخدر الأفيون، عدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، كما ضبط 4 قطع سلاح نارى"غير مرخص"، عبارة عن 2 بندقية آلية، 2 طبنجة، 27 خزينة متنوعة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، فضلاً عن تنفيذ 692 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط، ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، ضُبط خلالهم 7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 14 كيلو جرام لمخدر البانجو، 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، وكمية لمخدرى "الهيروين والشابو"، وكذا ضبط 4 قطع سلاح نارى"غير مرخص" عبارة عن 2 بندقية خرطوش، 2 فرد محلى، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 7متهمين "لهم معلومات جنائية".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.