اليوم .. نقابة الصحفيين تنظم جلسة «المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - تنظم نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، جلسة نقاشية بعنوان "المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية"، وذلك في في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

يشارك في الجلسة الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، وماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، والصحفي أشرف مدبولي مدير مكتب BBC بالقاهرة، ويديرها الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

وتتناول هذه الجلسة التحدي المتمثل في تحقيق توازن بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية، بهدف تقديم محتوى يلبي تطلعات الجمهور ويحترم القيم الأخلاقية. يناقش المتحدثون سبل تعزيز حرية التعبير في العمل الصحفي، مع الحفاظ على دور الصحافة في بناء وعي مجتمعي مستنير ومسؤول، كما يسلطون الضوء على معايير الجودة في إنتاج المحتوى الصحفي وأهمية التصدي للتضليل الإعلامي، مع الحفاظ على الحق في التعبير كركيزة أساسية للممارسة الصحفية.