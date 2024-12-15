ضبط 5 شركات ومكاتب سياحة بدون ترخيص تروج لبرامج حج وعمرة "وهمية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام 4 شركات ومكتب "بدون ترخيص"، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتب على عدد من جوازات السفر والتأشيرات، صور ضوئية لتذاكر طيران، مجموعة من الأكلاشيهات والكروت الدعاية والباركود للرحلات الدينية، دفاتر إيصالات إستلام نقدية، وجهاز حاسب ألى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهم".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.