تعادل مثير بين ريال مدريد ورايو فاليكانو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:00 صباحاً - حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة 3-3، مباراة ريال مدريد ومستضيفه رايو فاليكانو، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ثلاثية أصحاب الأرض حملت توقيع كلاً من أوناي لوبيز (د4)، عبدول سليمان (د36)، وإسحاق بالازون (د64).

فيما سجل ثلاثية الميرنجي كلاً من فالفيردي (د39)، بيلينجهام (د45)، ورودريجو (د56).

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، ورفع فاليكانو رصيده إلى 20 نقطة في المركز 13.