هل تعاني من مشكلة الإفراط في تناول الطعام؟ إليك 5 حلول فعالة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 11:02 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

الإفراط في تناول الطعام مشكلة شائعة تواجه الكثيرين، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ومجموعة من المشاكل الصحية. ولكن لا تقلق، فهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التحكم في شهيتك وتجنب الإفراط في الأكل. إليك 5 نصائح ذهبية:

1. لا تتجاهل وجبات الطعام:

قد يبدو تخطي الوجبات حلاً سريعًا لإنقاص الوزن، ولكن في الواقع، يمكن أن يؤدي إلى عكس النتيجة المرجوة. عندما تتجاهل وجبات الطعام، فإنك تشعر بالجوع الشديد، مما يجعلك تميل إلى الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية. بدلاً من ذلك، تناول وجبات منتظمة على مدار اليوم للحفاظ على مستوى ثابت من السكر في الدم وتجنب الشعور بالجوع الشديد.

2. قلل من التوتر:

التوتر يزيد من هرمون الكورتيزول، الذي يحفز الشهية. لذلك، من المهم أن تجد طرقًا للاسترخاء وتقليل التوتر، مثل ممارسة اليوجا والتأمل والأنشطة التي تستمتع بها.

3. ابدأ يومك بوجبة إفطار صحية:

أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة إفطار صحية غنية بالبروتين والألياف يشعرون بالشبع لفترة أطول ويقللون من تناول الطعام خلال اليوم.

4. تناول وجبات صغيرة ومتكررة:

تناول وجبات صغيرة كل 3-4 ساعات يساعد على الحفاظ على مستوى ثابت من السكر في الدم ويمنعك من الشعور بالجوع الشديد.

5. تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف:

عندما تشغل نفسك بأشياء أخرى أثناء تناول الطعام، فإنك تميل إلى تناول كميات أكبر من الطعام دون أن تدرك ذلك. لذا، خصص وقتًا لتناول الطعام وركز على طعامك.

نصائح إضافية:

اشرب الكثير من الماء: يساعد الماء على الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول الطعام.

اختر الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين: هذه الأطعمة تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

نام جيدًا: قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشهية.

استشر أخصائي تغذية: يمكن لأخصائي التغذية أن يساعدك في وضع خطة غذائية مناسبة لك.